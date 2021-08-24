وزير الاقتصاد يناقش آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج الدقيق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 12:43 صباحا
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يجتمع مع شركات ومطاحن الدقيق والنقابة العامة للمخابز 23 أغسطس 2021 (وزارة الإقتصاد والتجارة - فيسبوك)

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الاثنين، آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج بمقر الوزارة مع شركات ومطاحن الدقيق والنقابة العامة للمخابز، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، وذلك وفق صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع عددًا من العراقيل التي تواجه المطاحن في توفير القمح، وسبل معالجتها؛ لضمان سير العملية الإنتاجية وتغطية احتياج المخابز والسوق المحلية من مادة الدقيق.

وأكد الوزير أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تنظيم عملية توريد القمح من خلال وضع آلية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف توفير القمح للشركات ومطاحن الدقيق وفق القدرة الإنتاجية بها، ومتابعة توزيعه على المخابز والسوق المحلية؛ لضمان استقرار الأسعار، وتوفير مخزون استراتيجي من مادة الدقيق.

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والخميس الماضي، أعلن محمد الحويج بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محليًا والموردة وتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز.

كما أصدر الوزير، الأسبوع الماضي، تعليماته إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية لإعداد مقترح تحديد أسعار السلع الأساسية، وذلك بعد أسبوع من مطالبة وزارة الاقتصاد التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار».

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