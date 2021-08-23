الصحة: افتتاح مركز العزل ترهونة بداية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 11:04 صباحا
وزير الصحة علي الزناتي خلال جولة في بعض المرافق الصحية بمدينتي مسلاتة وترهونة، 22 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق افتتاح مركز العزل ترهونة بداية الأسبوع المقبل بعد استكمال باقي التجهيزات الطبية والأجهزة الكهروميكانيكية.

جاء ذلك عقب جولة وزير الصحة،علي الزناتي، في بعض المرافق الصحية بمدينتي مسلاتة وترهونة، وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حسب بيان صحفي لوزارة الصحة.

وخلال الجولة، زار الوفد مركز العزل ترهونة، والذي وعد وزير الصحة في الزيارة السابقة بصيانته وتجهيزه تجهيزا كاملا، وتم الاطلاع على مدى وحجم الجاهزية، ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيز القائم بالمركز، وفق الوزارة.

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وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 295 ألفا و254 حالة بينها 78 ألفا و3 حالات نشطة، و213 ألفا و200 شفاء، و4051 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 901 ألف و10 أشخاص.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن إقبال المواطنين «ممتاز» على التطعيم بالجرعة الثانية ضد فيروس «كورونا»، مشيرا إلى التجاوب والالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازيه لضمان سير حملة التطعيم بشكل جيد.

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