استئناف الدراسة في معهد النفط الأحد المقبل

تطهير مدرج في معهد النفط، 18 يوليو 2021، (صفحة المعهد على فيسبوك)

أعلنت لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب استئناف الدراسة للعام التدريبي «2020 - 2021»، اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك للسنتين الثانية والثالثة ولجميع التخصصات.

ودعت اللجنة المتدربين إلى اصطحاب تحليل «PCR» الخاص بالكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، على أن يكون صادرا قبل 72 ساعة كحد أقصى قبل الوصول لمقر المعهد، حسب بيان على صفحة المعهد، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما طالب البيان بالالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد متضمنا ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق التباعد الجسدي ، واستعمال المعقمات اليدوية.

ووجهت الإدارة بإحضار المقررات والمناهج الدراسية المسلمة في بداية العام التدريبي، مشيرة إلى أن المرافق الخدمية بالمعهد «الإسكان والمطعم وأخرى»، ستكون متاحة أمام المتدربين اعتبارا من السبت المقبل.

وفي 10 يوليو الماضي، علقت الدراسة في المعهد نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي في البلاد وازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك «للحفاظ على سلامة المتدربين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين»، حسب بيان الإدارة في حينها.