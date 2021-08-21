تعليمات من صنع الله إلى «الواحة» و«الهروج» لحل المختنقات في مستشفى بن جواد

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومدير مستشفى بن جواد العام ومدير مركز العزل بالمدينة فتحي صالحين عوض، في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، 21 أغسطس 2021. (مؤسسة النفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، أعطى تعليماته لشركتي الهروج للعمليات النفطية والواحة للنفط بتقديم الدعم وحل المختنقات لمدينة بن جواد بشكل عام وللمستشفى بشكل خاص، والمساهمة في إحداث التنمية المكانية عبر برامج التنمية المستدامة.

وطالب صنع الله، السبت، مدير مستشفى «بن جواد العام»، ومدير مركز العزل بالمدينة فتحي صالحين عوض، بالتواصل مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وتقديم جميع الاحتياجات حتى تتمكن المؤسسة من إدماجها ضمن خطط عمل الإدارة في القريب العاجل، وذلك خلال لقاء بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس.

وحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جرى خلال الاجتماع مناقشة مدى إمكانية دعم مستشفى «بن جواد العام»، الذي يعاني نقصًا كبيرًا في المعدات والأجهزة الطبية وتردي حالة المبنى العام للمستشفى.

وثمن فتحي صالحين عوض «دور شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز على دعمها اللامحدود في الفترة السابقة من أجل استمرار العمل بالمستشفى»، وأوضح في كلمته أن إدارة المستشفى تتطلع إلى صيانة وتحديث مبنى المستشفى بالكامل، وتوفير النقص الحاد في الأجهزة والمعدات الطبية بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط باعتباره يقدم خدماته لفئة كبيرة من العاملين بالقطاع في مدينة رأس لانوف.

وفي وقت سابق، قال بيان صحفي صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط إن مصطفى صنع الله ناقش بعض المختنقات وإمكانية تقديم بعض الخدمات لمناطق الجنوب عبر برامج التنمية المستدامة، مشيرة إلى «متابعة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج غاز البترول المسال المنزلي بحقل الشرارة»،وذلك خلال لقاء مع عضوي مجلس النواب عن أوباري وغات عبد الحفيظ الصغير ونصر محمد، والمستشار بالمجلس الدكتور الخير بيكه.