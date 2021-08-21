كوبيش وبوغدانوف يبحثان قضايا التسوية الليبية

بوغدانوف وكوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش نائب وزير الخارجية الروسية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الاستعدادات للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية ونقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى «مجموعة من القضايا المتعلقة بالنهوض بعملية التسوية الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين والقرارين 2510 و 2570 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعتماد إطار تشريعي مناسب».

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وبحث الطرفان أيضا «قضايا تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية، وإنشاء قوات مسلحة مشتركة في البلاد، بالاعتماد على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».

وأشار البيان إلى تأكيد الجانب الروسي خلال اللقاء على «موقفه المبدئي الداعم لحل القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الوطني من قبل الليبيين أنفسهم على أساس توافقي»، مشددا على «المساعدة الضرورية من المجتمع الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها».

وفي الثاني من أغسطس الجاري، أعرب كوبيش وبوغدانوف عن «التأييد لأنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف بهدف توحيد جميع القوات المسلحة الليبية»، واتفقا خلال مكالمة هاتفية على «مواصلة التنسيق الوثيق للجهود مع الدور القيادي للأمم المتحدة للمساعدة في إقامة حوار شامل وبنّاء في ليبيا، بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا دون استثناء؛ من أجل ضمان الوحدة».