كوبيش وبوغدانوف: تأييد (5+5) لتوحيد جميع القوات المسلحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 03:44 مساء
بوغدانوف وكوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، إن المبعوث الأممي يان كوبيش، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أعربا عن «التأييد لأنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف بهدف توحيد جميع القوات المسلحة الليبية».

وحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، الإثنين، اتفق ناقش كوبيش وبوغدانوف خلال مكالمة هاتفية على «مواصلة التنسيق الوثيق للجهود مع الدور القيادي للأمم المتحدة للمساعدة في إقامة حوار شامل وبنّاء في ليبيا، بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا دون استثناء؛ من أجل ضمان الوحدة».

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وناقش الجانبان، حسب البيان، «حزمة من القضايا المتعلقة بالنهوض بعملية التسوية الليبية وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرارين 2510 و 2570 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وأشار البيان إلى «إيلاء اهتمام خاص لمشاكل التحضير للموعد المقرر في 24 ديسمبر من هذا العام للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بما في ذلك وضع الإطار التشريعي اللازم».

وأجرى وفدان من رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية وقوات القيادة العامة مباحثات في العاصمة الروسية الشهر الماضي، ولم يصدر أي بيان عن نتائج الزيارتين. 

وقال مصدر دبلوماسي روسي إن موسكو «تحافظ على اتصالات نشطة وجها لوجه وهاتفية مع جميع أطراف النزاع» في ليبيا، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد يمثل «القيادة العامة».
 

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