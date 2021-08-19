حالة الطقس المتوقعة (الخميس 19 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 10:38 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات حرارة للاعتدال على غالب مناطق الشمال مع رطوبة عالية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، بقاء درجات الحرارة دون تغيُّر على مناطق الوسط و الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه، قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على الساحل، وبين 36 و40 درجة مئوية على باقي المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 36 و40 درجة مئوية على رأس لانوف وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية الى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

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