«المالية» تحيل رواتب أغسطس إلى «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 01:42 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، إحالتها رواتب شهر أغسطس الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنها سلمت، الأربعاء، أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر أغسطس للجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

ويأتي إعلان الوزارة إحالة مرتبات الشهر الجاري إلى المصرف المركزي في وقت لم يعتمد فيه مجلس النواب قانون الميزانية العامة للعام 2021 حتى الآن بسبب خلافات حول بنود القانون.

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