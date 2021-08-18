«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت :

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية على غالب الساحل، غدا الخميس، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.