«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية على غالب الساحل، غدا الخميس، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية وتكون غربية على ساحل شحات، اليوم، سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وبين 1.25 و1.75 متر على باقي الساحل.
- البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.