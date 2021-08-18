«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 12:31 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير  إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية على غالب الساحل، غدا الخميس، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من  الخليج إلى  طبرق:
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية وتكون غربية على ساحل شحات، اليوم، سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وبين 1.25 و1.75 متر على باقي الساحل.
- البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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