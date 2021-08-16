وزير الداخلية يناقش عراقيل تنفيذ خطة تأمين بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 10:07 مساء
اجتماع وزير الداخلية ووكيل الوزارة للشؤون الفنية لمناقشة الوضع الأمني في بنغازي، الإثنين، 16 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية، فرج قعيم، لمناقشة عراقيل تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مدينة بنغازي وسبل حلحلتها.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، كل من مدير أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي، ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية العميد سالم ماضي، ومدير مكتب المعلومات بديوان وكيل الوزارة للشؤون الفنية العميد علي البسباسي.

- مازن يناقش سير العمل الأمني بالمنطقة الشرقية مع العبدلي

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع تناول «مناقشة الخطة الأمنية الموضوعة من قبل غرفة تأمين بنغازي الكبرى والإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى «مناقشة العراقيل التي تواجه العمل في تنفيذ الخطة، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لها»، كما استعرض «المستجدات حول الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي ومدن المنطقة الشرقية، والجهود التي تبذل من أجل المحافظة على الأمن وضبط وردع المجرمين ومحاربة كافة أشكال الجريمة كي ينعم المواطن بالأمن والأمان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبد الباسط شهوب أفضل حكم في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
رمضان شمبش: لا يعقل تخصيص ميزانية لزواج الشباب قبل معالجة أزمة الكهرباء
ليبيا
محمد آدم لينو: عدم اعتماد مشروع الميزانية «عجز».. وعلينا محاسبة أنفسنا قبل ...
ليبيا
ميركل: أسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان
دولى
نصية يطالب بإعطاء صلاحية إقالة رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة وليس البرلمان
ليبيا
القوات الأميركية بمطار كابل تطلق النار في الهواء لإيقاف حشود اجتاحت المدرج
دولى
الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صورة تشويقية لـ «SUV» كيا 2024