وزارة الداخلية تسلم 10 سيارات شرطة إلى مديرية أمن بني وليد

سيارات الشرطة التي سلمتها وزارة الداخلية إلى مديرية أمن بني وليد. (الإنترنت)

تسلمت مديرية أمن بني وليد عشر سيارات شرطة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، حيث وصلت ظهر اليوم الإثنين إلى مقر المديرية بالمدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن ببني وليد، بشير الأسود لـ«بوابة الوسط»، إن هذه السيارات ذات مقصورة مزدوجة، وستنضم إلى الدوريات التي تقوم بها عناصر الأمن بالمديرية.

وذكر الأسود أن استلام السيارات يأتي في إطار دعم وزارة الداخلية لمكوناتها بالآليات للمساهمة في تقديم الخدمات الأمنية، ولدعم المديرية والأقسام التابعة لها لتعزيز انتشار التمركزات الأمنية لبسط الأمن في مدينة بني وليد والمناطق التابعة لها.

سيارات الشرطة التي سلمتها وزارة الداخلية إلى مديرية أمن بني وليد. (الإنترنت)