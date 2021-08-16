«سبها الطبي» يحذر من زيادة الوفيات بـ«كورونا» بسبب «الاستهتار» ونقص «الأكسجين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 12:23 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

حذر مركز سبها الطبي من ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس «كورونا» المستجد أخيرا، «نتيجة ارتفاع معدل الإصابات في ظل استهتار وجهل المواطنين بخطورة الوباء، إضافة إلى نقص الأكسجين (الطبي)».

وقال المركز إن مركز الفلترة شهد منذ بداية أغسطس، وحتى أمس الأحد، وفاة 17 حالة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن أمس وحده تُوفي أربعة مصابين، داعيا المواطينن إلى تطبيق طرق الوقاية من الفيروس حفاظا على سلامتهم.

وأمس، سجل المركز تسع إصابات جديدة، من بين 12عينة أجريت لها التحاليل، إضافة إلى شفاء حالتين.

 

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