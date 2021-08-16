«الأرصاد»: ضباب على ساحلي الخليج وبنغازي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحلي الخليج وبنغازي نتيجة ظهور ضباب آخر الليل وصباح باكر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية.

- الريح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.