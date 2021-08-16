«الأرصاد»: ضباب على ساحلي الخليج وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 10:10 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحلي الخليج وبنغازي نتيجة ظهور ضباب آخر الليل وصباح باكر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية.
- الريح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية بوجه عام، وغربية على ساحل شحات، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر على الساحل من الخليج إلى شحات، وبين 1.25 و1.50 متر على باقي الساحل.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على ساحل الخليج وبنغازي.

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