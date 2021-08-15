حالة الطقس المتوقعة (الأحد 15 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 09:29 صباحا
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية لشهر أغسطس على أغلب مناطق البلاد، حيث الحرارة القصوى على مناطق الساحل تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل على مناطق الدواخل بين 34 و38 درجة مئوية.

ولا تزال الرطوبة عالية نسبيًّا على أغلب مناطق الشمال، خاصة المناطق الساحلية، وكذلك على مناطق الجنوب الغربي تبقى الحرارة في معدلاتها وتسجل بين 36 و40 درجة مئوية، في حين تبقى مرتفعة نسبيًّا على مناطق الجنوب الشرقي وتسجل في حدود بين 40 و42مْ، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

والأجواء قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق (من مصراتة إلى سرت – بعض مناطق جبل نفوسة- مناطق الخليج والجبل الأخضر) قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة زيادة بسيطة على أغلب المناطق خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على المنطقة الممتدة من جنوب مصراتة إلى سرت وبعض مناطق الجبل، مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة اليوم.
• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مراده
• الطقس: السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على مناطق الساحل.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على الجبل الأخضر والمناطق الساحلية، وتكون على جالو والجغبوب بين 37 و39 درجة مئوية.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس-الحمادة
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية. 

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40  و42 درجة مئوية.

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