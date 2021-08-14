بحضور أممي.. (5+5) تبدأ مناقشة خروج المرتزقة وتبادل المحتجزين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 01:45 مساء
عضوان باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لدى وصولهما مقر الاجتماع في سرت، 14 أغسطس 2021. (الإنترنت)

بدأ اليوم، السبت بمدينة سرت الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية المشكلة من اللجنة .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن هذا الاجتماع سيناقش جملة من الملفات التي من بينها تبادل الأسرى والمحتجزين وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

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ووصل وفد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية ووفد البعثة الأممية برًا عبر الطريق الساحلي.

يشار إلى أن دوريات الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية رفقة دوريات إدارة حماية الشخصيات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تقوم بتأمين ومرافقة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وأعضاء من لجنة (5+5) خلال زيارتهم لمدينة سرت، أمس الجمعة.

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