2360 إصابة جديدة و34 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2360 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1063 حالة شفاء، و34 حالة وفاة، أمس الخميس.

وقال المركز في بيانه رقم «481»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 9830 عينة للكشف عن فيروس كورونا حيث تبين سلبية 7470 عينة، وإيجابية 2360 عينة بنسبة 24% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 279 ألفا و99 حالة بينها 204 آلاف و108 شفاء، 71 ألفا و122 نشطة، و3869 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 811 ألفا 141 شخصا.