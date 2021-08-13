«الأرصاد»: اعتدال الطقس على غالب مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 11:10 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على غالب مناطق الشمال، اليوم الجمعة، فيما يشمل هذا الاعتدال باقي مناطق ليبيا بداية من يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة على الدواخل، وتسجل اعتدالا بدايةً من يوم الغد علي الدواخل مع رطوبة عالية نسبيا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة هذا اليوم على غالب المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر،  وبين 36 و40 درجة على باقي المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و45 درجة مئوية، وتسجل اعتدالا بداية من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

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