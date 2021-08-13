«الأرصاد»: اعتدال الطقس على غالب مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على غالب مناطق الشمال، اليوم الجمعة، فيما يشمل هذا الاعتدال باقي مناطق ليبيا بداية من يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض المناطق الساحلية.

- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة على الدواخل، وتسجل اعتدالا بدايةً من يوم الغد علي الدواخل مع رطوبة عالية نسبيا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة هذا اليوم على غالب المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 36 و40 درجة على باقي المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- الطقس: السماء صافية.

- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و45 درجة مئوية، وتسجل اعتدالا بداية من يوم الغد.