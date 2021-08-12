«إدارات الجنوبية»: سطو مسلح على مهندسي كهرباء بسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 04:00 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

تعرض مهندسون تابعون للشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، لسطوٍ مسلح على الطريق الزراعي القرضة في سبها، حسب ما ذكرته «إدارات الجنوبية».

وقالت «إدارات الجنوبية» التابعة لشركة الكهرباء، على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «إن المهندسين قدموا من طرابلس، وكانوا مكلفين بأعمال الصيانة في محطة (الكيلو 18)»، موضحة أن «مجرمين» سرقوا هواتفهم ومعداتهم على الطريق الزراعي القرضة.

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شركة الكهرباء تعلن اختفاء أحد موظفيها «في ظروف غامضة»

وفي يوليو، أعلنت الشركة العامة للكهرباء اختفاء مساعد مدير عام إدارة التوزيع المهندس عبدالله حمودة، في ظروف غامضة. وسبق أن حذرت الشركة من استمرار «التعدي على مكوناتها وموظفيها» وتبعات ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتعاني ليبيا من انقطاعات متكررة للكهرباء، دفعت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى انتقاد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، قائلا خلال اجتماع معهم: «خذلتموني بعدما راهنت عليكم. عليكم أن تصنعوا الحل لمشكلة انقطاع الكهرباء».

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