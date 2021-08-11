أعضاء بالنواب يناقشون مع وزير الاقتصاد آليات تسعير الخدمات الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 11:21 مساء
أعضاء للجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد محمد الحويج ولجنة تسعير الخدمات الصحية، 11 أغسطس 2021. (الناطق باسم المجلس)

عقد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وهم النائب أيمن سيف النصر المكلف بملف توطين العلاج باللجنة، النائب  أسماء الخوجة، النائبة  فوزية بوغالية في مقر ديوان مجلس النواب فرع طرابلس، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد  محمد الحويج ولجنة تسعير الخدمات الصحية التابعة لوزارة الاقتصاد.

وحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تناول الاجتماع مناقشة الآليات المتبعة لتسعير الخدمات الصحية والمعايير المتخذة في هذه التسعيرة وضرورة الإسراع في استكمال أعمال اللجنة المعنية، لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى في اعتماد سياسة شراء الخدمة التي تمكن القطاع الصحي من تسخير جميع الإمكانيات الوطنية في توطين العلاج بالداخل.

حضر الاجتماع، رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي ومدير عام المركز الوطني لاعتماد المؤسسات الصحية ومسؤول قطاع الصحة بديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء اتحاد المصحات الخاصة.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات والمتابعات التي تقوم بها لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب للملفات الأساسية لقطاع الصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

أعضاء للجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد محمد الحويج ولجنة تسعير الخدمات الصحية، 11 أغسطس 2021. (الناطق باسم المجلس)
أعضاء للجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد محمد الحويج ولجنة تسعير الخدمات الصحية، 11 أغسطس 2021. (الناطق باسم المجلس)
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