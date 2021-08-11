لجنة الداخلية بـ«النواب» تطالب «الرئاسي» والحكومة بتشكيل لجنة لحصر المنظمات الأجنبية

رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري. (مجلس النواب)

نبه رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، كلًّا من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية «بتشكيل لجنة لحصر المنظمات الأجنبية».

وقال الحراري، في تصريح تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الأربعاء، إن هذه المنظمات «تعبث في أنحاء البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا، وتسعى لزعزعة الاستقرار والدخول في المجتمع المحلي عبر ما يسمى بتقديم الدعم للسلطات المحلية».

ووجه الحراري «جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي بضرورة التركيز على شغل هذه المنظمات وإذن تراخيصها داخل ليبيا، وتنظيم عملها بما يتماشى مع الأمن القومي الوطني، كما حث كل «المؤسسات والبلديات على عدم التعامل مع هذه المنظمات إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص».