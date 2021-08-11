اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي في ترهونة

عناصر هيئة البحث عن المفقودين خلال أداء عملهم والعثور على مقبرة في ترهونة. (الهيئة)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن فرقها تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة، موضحة أن عمليات الانتشال ستتم غدا الأربعاء.

والأحد الماضي، أعلنت الهيئة انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية جديدة عُثِر عليها، السبت، بالمشروع الزراعي 5 كيلو متر بمدينة ترهونة، ضمن عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بالمدينة من قبل الفرق التابعة للهيئة.

- انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

وتواصل الفرق التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرُّف على المفقودين ضمن عمليات البحث عن مقابر جماعية في مدينة ترهونة منذ انتهاء الحرب في طرابلس في يونيو 2020؛ إذ سبق الإعلان عن مقابر جماعية عدة.