انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 08:29 مساء
فرق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثامين من المقبرة الجديدة في ترهونة، الأحد 8 أغسطس 2021. (هيئة التعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية جديدة عُثِر عليها، أمس السبت، بالمشروع الزراعي 5 كيلو متر بمدينة ترهونة، وذلك ضمن عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بالمدينة من قبل الفرق التابعة للهيئة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتواصل الفرق التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرُّف على المفقودين ضمن عمليات البحث عن مقابر جماعية في مدينة ترهونة منذ انتهاء الحرب في طرابلس في يونيو 2020؛ حيث سبق الإعلان عن مقابر جماعية عدة، فيما تعمل منظمات دولية على محاسبة المتسببين في تلك المقابر.

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وأكدت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في يونيو الماضي، أن اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة «قد يُشكل دليلًا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الكشف عن مقابر جماعية في مدينة ترهونة وضواحيها، مؤكدة أن مكتبها «تلقى معلومات موثوقة بشأن اكتشاف المقابر التي تضم رجالًا ونساءً وأطفالًا».

فرق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثامين من المقبرة الجديدة في ترهونة، الأحد 8 أغسطس 2021. (هيئة التعرف على المفقودين)
فرق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثامين من المقبرة الجديدة في ترهونة، الأحد 8 أغسطس 2021. (هيئة التعرف على المفقودين)
فرق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثامين من المقبرة الجديدة في ترهونة، الأحد 8 أغسطس 2021. (هيئة التعرف على المفقودين)
فرق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثامين من المقبرة الجديدة في ترهونة، الأحد 8 أغسطس 2021. (هيئة التعرف على المفقودين)
فرق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثامين من المقبرة الجديدة في ترهونة، الأحد 8 أغسطس 2021. (هيئة التعرف على المفقودين)
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