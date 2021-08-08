بالصور: بلدية بنغازي تبدأ إزالة مبنى مصلحة الجمارك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 03:17 مساء
بلدية بنغازي تشرع في أعمال إزالة مبنى مصلحة الجمارك, 8 أغسطس 2021. (بلدية بنغازي)

شرعت بلدية بنغازي، في أعمال إزالة مبنى مصلحة الجمارك بمنطقة وسط البلد، المتضرر جراء الحرب على «الإرهاب».

وبدأت عمليات الإزالة بإشراف لجنة إزالة المباني المتضررة بمنطقتي الصابري ووسط البلاد التابعة للبلدية، وفق بيان للبلدية اليوم.

وكان مبنى مصلحة الجمارك تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب على الإرهاب.

- توقيع مذكرة تفاهم بين «الجمارك» وبرنامج مراقبة الحاويات التابع للأمم المتحدة

وفي 1 يوليو الماضي، وقعت مصلحة الجمارك مذكرة تفاهم مع برنامج مراقبة الحاويات، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذ حضر التوقيع ممثلون عن السفارة الأميركية لدى ليبيا، وهو ما أضفى طابعًا رسميًّا على الشراكة بين الطرفين.

وتستهدف المذكرة تعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسية، عبر تمويل مقدم من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

بلدية بنغازي تشرع في أعمال إزالة مبنى مصلحة الجمارك, 8 أغسطس 2021. (بلدية بنغازي)
بلدية بنغازي تشرع في أعمال إزالة مبنى مصلحة الجمارك, 8 أغسطس 2021. (بلدية بنغازي)
بلدية بنغازي تشرع في أعمال إزالة مبنى مصلحة الجمارك, 8 أغسطس 2021. (بلدية بنغازي)
بلدية بنغازي تشرع في أعمال إزالة مبنى مصلحة الجمارك, 8 أغسطس 2021. (بلدية بنغازي)
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