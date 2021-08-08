الزناتي: تحويل مجمع رياضي ببنغازي لمركز تطعيم بمواصفات عالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 01:13 مساء
وزير الصحة علي الزناتي يتفقد مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي، 8 أغسطس 2021. (فيسبوك)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، إن الوزير علي الزناتي أعطى تعليمات بتجهيز جمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي، بأحدث المواصفات العالمية، وبأسرع وقت ممكن، ليكون موقعًا للتطعيم داخل مدينة بنغازي.

ووفق إدارة الإعلام للوزارة، تفقَّد الزناتي مجمع سليمان الضراط، للوقوف على جاهزية المكان ليصبح مركزًا للتطعيم ضد فيروس «كورونا». وأعلنت وزارة الصحة توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في كل من مدينتي طرابلس وبنغازي، وقريبًا في باقي المدن. 

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وفي سياق متصل، جرى تجهيز 60 محطة تطعيم بالمدينة الرياضية بمدينة طرابلس، واعتماد اللقاح الصيني «سينوفارم» لإعطائه في هذه المحطات. وتأتي هذه التوسعة في حملة التطعيمات بعد وصول أكبر شحنة من لقاح «كورونا» بداية الشهر الجاري، التي تقدر بمليوني جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني.

وزير الصحة علي الزناتي يتفقد مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي، 8 أغسطس 2021. (فيسبوك)
وزير الصحة علي الزناتي يتفقد مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي، 8 أغسطس 2021. (فيسبوك)
وزير الصحة علي الزناتي يتفقد مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي، 8 أغسطس 2021. (فيسبوك)
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