نشرة الصيد البحري (8 أغسطس 2021)

نشرة الصيد البحري المتوقعة (الأحد 8 أغسطس 2021). (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وأن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على ساحل سرت.

وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق، حسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

•السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحل سرت.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل سرت، وذلك لاحتمال حدوث ضباب خفيف أثناء الصباح الباكر.

•الرياح شرقية بوجه عام، تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، وشمالية شرقية على ساحل سرت.

• سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.