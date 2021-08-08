سرت: 100 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 72 ساعة.. وقسم العزل يبلغ سعته القصوى

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 08 أغسطس 2021, 01:43 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

بلغ قسم العزل بسرت سعته الاستيعابية المقدرة بنحو 12 سريرا طبيا، فيما تتواصل الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، وفق ما أفاد رئيس القسم، عضو اللجنة الطبية لمكافحة الفيروس بالمدينة، عبد الله الأحول .

وقال الأحوال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن القدرة الاستيعابية لقسم العزل تبلغ 12 سريرا طبيا يشغلها 12 مريضا منهم أربعة على التنفس الاصطناعي، والباقين على الأوكسجين، موضحا وجود حالات أخرى تعاني من الفيروس لكن لا يوجد أى أسرة بالقسم حاليا لاستقبالها.

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ووفق الأحوال، فإن قسم العزل في سرت يعانى من معوقات ومشكلات عدة، منها «عزوف عدد من الكوادر الطبية عن العمل، ونقص الإمكانات والمستلزمات الطبية والتشغيلية، وعدم وجود قسم للفلترة حاليا، وكذلك معاناة الأطقم الطبية من شح الوقود اللازم لسياراتهم للوصول  إلى القسم لمتابعة الحالات المرضية».

وأشار إلى تسجيل ست حالات وفاة ناجمة عن الفيروس خلال أسبوع، وأكثر من 100 إصابة جديدة خلال الساعات الـ72 الماضية؛ بسبب عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا».

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