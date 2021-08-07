شركة الكهرباء: سرقة 3690 متر أسلاك ضغط عال بإدارة توزيع طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 01:36 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (إنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة، 3690 متر أسلاك ضغط عال خلال الـ24 ساعة الماضية، بإدارة توزيع طرابلس.

وقالت الشركة في بيان الجمعة، إنها سجلت خلال 24 ساعة، سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالٍ لمسافة 2690 مترا، بمنخط جنزور القديم، من فرعية الريو، التابعة لدائرة توزيع الكريمية، الأمر الذى تسبب فى فصل التغدية على 20 محولا.

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ووفق البيان، سجلت الشركة سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالٍ لمسافة 1000 متر من خطى المربع، فرعية القنصل 2، وخط الجمارك 30 النهر، الأمر الذى تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل.

وانتقدت الشركة ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، والتي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معانة المواطنين».

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