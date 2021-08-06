وزير الداخلية يوجه بالتقيد بتنفيذ قرار حظر التجول ويحدد الاستثناءات

العميد خالد مازن متحدثا في احتفالية اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، الأربعاء 30 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء خالد مازن، اليوم الجمعة، تعليماته إلى مديريات الأمن بضرورة التقيد بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص حظر التجول الكامل، ووضعه موضع التنفيذ.

والخميس، قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين المقبلة، وذلك في قرار يحمل رقم 223 للعام 2021.

- الدبيبة يفرض حظر تجول كامل السبت والأحد والإثنين

وفي الخطاب الموجه إلى مديري الأمن، ذكر مازن مديريات الأمن، بالجهات المستثناة من حظر التجول الكامل تلبية لاحتياجات المواطنين، بموجب توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وهي المخابز ومحال المواد الغذائية الصغيرة، والصيدليات.