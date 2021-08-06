دعم مراكز العزل في 4 مدن ببيوت جاهزة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 10:45 صباحا
دعم مراكز العزل في 4 مدن ببيوت جاهزة، 5 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

وزعت إدارة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، أربعة بيوت جاهزة لدعم مراكز العزل في 4 مدن.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن ذلك جاء بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لافتة إلى توزيع البيوت في سرت وزليتن وتاورغاء وغدامس؛ لاستعمالها ضمن مرافق العزل لتخفيف الضغط عن المباني المخصصة كمراكز فلترة.

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ويأتي هذا الدعم ضمن خطة إدارة الطوارئ الصحية في مكافحة جائحة «كورونا»، وللرفع من القدرة الاستيعابية للمراكز، ولتسهيل الخدمات بها.

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

دعم مراكز العزل في 4 مدن ببيوت جاهزة، 5 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
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