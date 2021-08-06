نورلاند: النزاع الليبي في طريقه للحل ومحادثات بدأت بشأن ظروف رفع التجميد عن أمول ليبيا

المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط» الأحد 23 مايو 2021. (السفارة الأميركية)

اعتبر مبعوث الولايات المتحدة الخاص سفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن النزاع في ليبيا «في طريقه إلى الحل»، مشيرا إلى بدء محادثات بشأن الظروف التي يمكن فيها فك التجميد عن الأموال الليبية في الخارج.

وقال نورلاند في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر» مساء أمس الخميس، إن عدم احترام حظر توريد الأسلحة عقب مؤتمر برلين الأول والفترات التي سبقته «كان مخيبا للآمال»، لافتا إلى حضوره «الاجتماعات التي أدت إلى برلين في العام الماضي وممثلو تلك البلدان تعهدوا في برلين باحترام حظر توريد الأسلحة الذي يقره مجلس الأمن «لكن كان من الواضح أن عدد من البلدان لم يحترموا هذا الحظر».

وأكد نورلاند خلال حديثه على «أن مشاكل ليبيا ومصالح بعض البلدان الأخرى لن يتم حلها بالتدخل العسكري»، آملا أن تمكن عملية تخفيف التصعيد الآن من احترام حظر توريد الأسلحة».

وبشان الأموال الليبية المجمدة، قال نورلاند «الأمم المتحدة جمدت مبالغ كبيرة من أموال ليبيا وينبغي أن يتم حل النزاع، ومع تزايد الاستقرار بدأت المحادثات الآن حول الظروف التي يمكن أن يتم فيها إطلاق هذه الأصول والأمم المتحدة يمكن أن تضع حدا لهذا التجميد وفيه مليارات ومليارات الدولارات التي يمكن أن تفيد الاقتصاد الليبي».

وعن قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الإبقاء على حالة الطوارئ تجاه ليبيا، أوضح نورلاند أن الوثيقة التي وقعها الرئيس بايدن بالخصوص هي «إجراء فني صغير ليس غايته فرض عقوبات جديدة، نحن نعتبر أن ليبيا هي في الطريق نحو حل النزاع وهناك إجراءات فنية سوف تتم مراجعتها مع تطور الوضع الأمني في ليبيا على الأرض».