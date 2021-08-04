عقيلة يخاطب الدبيبة بشأن منصب رئيس «الرقابة الإدارية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 03:05 مساء
رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية خالد المبروك، بشأن منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية.


وفي الخطاب، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، قال عقيلة صالح إن عبدالسلام محمد سعد الحاسي، هو «الممثل القانوني بصفته رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية حتى البت في ملف المناصب السيادية، وفقًا للاتفاق السياسي».

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وشدَّد عقيلة على ضرورة «وضع ذلك الأمر موضع التنفيذ، كلًا وفقًا لاختصاصه». واستند خطاب عقيلة على أحكام القانون رقم «20» لسنة 2013، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أرقام «78» لسنة 2013، و«8» لسنة 2017، و«10» لسنة 2019.

 

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