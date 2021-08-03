بليحق: الحكومة تقدم لـ«النواب» مشروع ميزانية معدلة تتخطى قيمتها 111 مليار دينار

صبراتة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 03:04 مساء
الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، (أرشيفية: مجلس النواب)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على أعضاء المجلس.

وأوضح بليحق في بيان، أن القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة تخطت 111 مليار دينار، مسجلة 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.

وأجل مجلس النواب، أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها، وفق ما أعلن مقرر مجلس النواب صالح قلمة، في تصريح إلى «بوابة الوسط».

وفي حين يواصل المجلس، اليوم الثلاثاء، مداولاته بشأن مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، أشار قلمة إلى احتمالية عرض مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 على الجلسة العامة للتصويت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
«غوغل» تكشف عن نموذج جديد من هواتف «بيكسل»
علوم وتكنولوجيا
القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي
ليبيا
«الكهرباء»: الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية وصلت مرحلة التجارب ...
ليبيا
رسميا.. «يوفنتوس» يبقي كيليني عامين
رياضة عالمية
حاكم لاتسيو الإيطالية: نتعرض لـ«أخطر هجوم إرهابي إلكتروني» عطل تلقي لقاحات ...
دولى
دراسة: 30% من العمال الأوروبيين لا يمكنهم تحمل نفقات إجازة لمدة أسبوع
اقتصاد
«برشلونة» ينهي اتفاق التجديد مع ميسي
رياضة عالمية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
عقيلة منتقدا شرط الأبوين الليبيين للترشح للرئاسة: هذا يخالف الشرع والقانون
ليبيا
النائب الشويهدي يطالب بأن يكون العسكري مستقيلا قبل ترشحه للرئاسة بسنتين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة طبيعية «مبتكرة» للتخلص من الصداع النصفي