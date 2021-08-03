بليحق: الحكومة تقدم لـ«النواب» مشروع ميزانية معدلة تتخطى قيمتها 111 مليار دينار

الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، (أرشيفية: مجلس النواب)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على أعضاء المجلس.

وأوضح بليحق في بيان، أن القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة تخطت 111 مليار دينار، مسجلة 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.

وأجل مجلس النواب، أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها، وفق ما أعلن مقرر مجلس النواب صالح قلمة، في تصريح إلى «بوابة الوسط».

وفي حين يواصل المجلس، اليوم الثلاثاء، مداولاته بشأن مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، أشار قلمة إلى احتمالية عرض مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 على الجلسة العامة للتصويت.