أكثر من 379 ألف مواطن سجلوا في المنظومة الجديدة للناخبين منذ إطلاقها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 12:13 مساء
صورة من الحملة الترويجية للتسجيل في منظومة الانتخابات. (المفوضية)

بلغ عدد المسجلين في المنظومة الجديدة لسجل الناخبين منذ إطلاقها في الرابع من يوليو الماضي، نحو 379 ألفا و91 شخصا، بحسب ما أظهرته إحصائية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووفق الإحصائية الصادرة، أمس الإثنين، فإن إجمالي عدد المسجلين (في المنظومة الجديدة إضافة إلى الانتخابات السابقة) بلغ  مليونين و719 ألف مواطن.

- 5136 مواطنا سجلوا في منظومة الناخبين

وأظهرت الإحصائية أن عدد المسجلين بلغ في 30 يوليو الماضي 320 ألفا و636 ناخبا، وارتفع في 31 يوليو إلى 348 ألفا و998 ناخبا، ثم إلى 365 ألفا و997 ناخبا في الأول من أغسطس الجاري، وصولا إلى 379 ألفا و91 ناخبا في اليوم الذي يليه.

وأمس الإثنين، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، حتى 17 أغسطس الجاري. وأوضح أن ذلك جاء «استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني» لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل يوميا.

 

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