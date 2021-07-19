5136 مواطنا سجلوا في منظومة الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 01:59 مساء
رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسجيل 5136 مواطنا في منظومة تسجيل الناخبين حتى أمس الأحد.

وأشارت المفوضية إلى أن هناك مليونين و382 ألفا و68 شخصا لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس، أصدرت المفوضية بيانا عبرت فيه عن أسفها لما تتعرض له من «حملات مغرضة للنيل من سمعتها، وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية»، محذرة من أن هذه الحملة تضعها في «مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي وقع في الثاني من مايو العام 2018».

وأكدت المفوضية «الالتزام بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذ العمليات الانتخابية»، وأعربت عن تمسكها في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات».

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