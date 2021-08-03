حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 3 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 10:46 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس، اليوم الثلاثاء؛ حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة على غالب المناطق.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 38 و42 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة على أبونجيم والعزيزية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط علي بعض المناطق الساحلية
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية على غالب المناطق وتصل إلى 43 درجة على جالو والجغبوب.
  
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية.

 

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