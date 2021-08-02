مؤسسة النفط تناقش عراقيل وتحديات الشركات النفطية وتأثيرها على الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 07:48 مساء
اجتماع صنع الله مع رؤساء عدد من الشركات النفطية، الاثنين 2 أغسطس 2021. (مؤسسة النفط)

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط العراقيل والتحديات التي تواجه عمل عدد من الشركات الوطنية وتأثيرها على سير عمليات الإنتاج في ظل تأخر الميزانيات، معلنة ارتفاع إنتاج شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» من الخام إلى رقم قياسي للمرة الأولى منذ العام 2012.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رؤساء شركات الخليج العربي للنفط المكلف أشرف العبار، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى, ورئيس لجنة الملاك بشركة الواحة للنفط رجب عبد الصادق، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة العماري محمد العماري وأبوالقاسم شنقير.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة عمل الشركات النفطية التابعة لها وحرص مجلس الإدارة الدائم على الاستمرار في تطوير الحقول النفطية والعمل على زيادة معدلات الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع استعرض النشاط العام للشركات، ومناقشة سير عملها، والتحديات التي تواجهها، وكيفية تحسين أدائها في المستقبل. وكذلك العراقيل والتحديات التي تواجه الشركات وتأثيرها على سير عمليات الإنتاج في ظل تأخر الميزانيات.

إنتاج قياسي لشركة الخليج العربي للنفط للمرة الأولى من العام 2012
وأشاد صنع الله في بداية الاجتماع بجهود رؤساء الشركات الحاضرة والعاملين بها، ومساعيهم الدائمة في زيادة معدّلات الإنتاج، في ظل الضغوطات التي يواجهها قطاع النفط، مؤكدًا أنه «على الرغم من وجود كل هذه الضغوطات، إلا أن قطاع النفط لايزال جسمًا واحدًا».

وخص صنع الله «بالحديث والثناء جهود كل العاملين في شركة الخليج العربي للنفط لما حققته من ارتفاع ملموس في إنتاجها، حيث بلغ معدل إنتاجها 316 برميل في اليوم، وهو يعد رقمًا قياسيًّا لم تصله الشركة منذ العام 2012» وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

من جهته أعرب رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط أشرف العبار عن امتنانه لدعم المؤسسة المستمر للشركة، منبهًا إلى ضرورة تسييل الميزانيات المطلوبة لإنجاز كافة المشاريع المخطط لها، التي تحافظ على معدلات الإنتاج وزيادتها.

كما قدم رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى، خلال الاجتماع شرحًا وافيًا عن أعمال الشركة والمشاكل والصعوبات التي تحوْ دون تحقيق حزمة من أهداف الشركة ومشاريعها المستقبلية.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله أعطى توجيهاته إلى بذل مزيد العناية للعاملين بالشركات، وضرورة تحفيز العناصر المتميزة، مشيرة إلى أن رؤساء لجان الإدارة الحاضرين أكدوا سعيهم المتواصل وحرصهم على إزالة كل الصعاب، من أجل ضمان استمرار الإنتاج النفطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
الرئيس أشرف غني ينتقد قرار واشنطن الانسحاب من أفغانستان ويصفه بـ«المفاجئ»
دولى
البقالي يمنح المغرب أول ذهبية منذ 2004 بتتويجه في 3 آلاف متر موانع
رياضة عالمية
أفغانستان: معارك شرسة لصد «طالبان» والرئيس الأفغاني ينتقد واشنطن
دولى
المفوضية العليا للانتخابات تعلن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
مصري يطرح «قبلة حياة» بتوقيع محمد قماح (فيديو)
ثقافة وفن
وصول مليون و260 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا
ليبيا
نشر الجيش في سيدني للإشراف على تطبيق أوامر الإغلاق
دولى
تأثر الاتصالات ومنظومات المصارف جراء قطع كابل الألياف غرب سرت
ليبيا
«يوتيوب» يعلق قناة «سكاي نيوز» المملوكة لـ« مردوخ» لنشرها معلومات مضللة حول ...
دولى
الدبيبة يرقّي وزير الداخلية خالد مازن إلى رتبة لواء
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
الأهلي طرابلس والاتحاد في نهائي التتويج بالدوري
رياضة محلية
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 33% في الربع...
اقتصاد
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 33% في الربع...
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»