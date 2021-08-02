النائب الشويهدي يطالب بأن يكون العسكري مستقيلا قبل ترشحه للرئاسة بسنتين

النائب عن مدينة بنغازي جلال الشويهدي متحدثا خلال جلسة مجلس النواب، 2 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة)

قال النائب عن مدينة بنغازي جلال الشويهدي إنه بالنسبة لترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية، أطالب بإضافة شرط إلى قانون الانتخابات الرئاسية، وهو أن يكون قد استقال قبلها بسنتين؛ وذلك أسوة بجميع دول العالم، التي تتراوح المدة فيها بين عامين وخمسة أعوام، فيما طالب نائب آخر بأن تقتصر المدة على شهرين اثنين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي انطلقت في وقت سابق برئاسة عقيلة صالح، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق إلى «الشروع في مناقشة مشروع قانون إنتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي»، حسب منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».