تركيا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي مصراتة ـ سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 12:58 مساء
مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

رحَّبت تركيا، بإعادة فتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت، أول من أمس الجمعة، معبرة عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة، في إرساء الاستقرار الدائم والسلام والازدهار في البلاد، مع تسهيل الحياة اليومية للشعب الليبي.

وقالت الخارجية التركية في بيان السبت، إنها ترحب بالافتتاح الرسمي لطريق مصراتة - سرت الساحلي، المغلق منذ فترة طويلة، مضيفة «من دواعي السرور أن جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، أسفرت عن نتائج إيجابية في هذا الصدد».

وعبرت الوزارة عن أملها في أن يكون لهذا التطور انعكاسات إيجابية على توحيد المؤسسات الأمنية والجيش في البلاد، تحت «مظلة الإدارة الشرعية المدنية»، مضيفة أن أنقرة «ستواصل دعم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في سياق جعل وقف إطلاق النار مستدامًا، ودفع العملية السياسية، والاستعدادات للانتخابات المقبلة».

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وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح أول من أمس الجمعة، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابع لها، وهو ما لاقى ترحيبا داخليا وخارجيا.

وفي بيان إعلان فتح الطريق، ذكّرت اللجنة العسكرية المشتركة بما قررته سابقًا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، الممتدة حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

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