4322 إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا السبت و39 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4322 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا أمس السبت، ليتخطى عدد الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء نحو ربع مليون إصابة، فيما سجلت 1206 حالات شفاء أمس، و39 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت 15388 عينة أمس السبت، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 11066 عينة، فيما تأكدت إصابة 4322 عينة منها 3339 جديدة و983 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 28%.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات «كورونا» في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 253 ألفًا و436 حالة، منها 57 ألفا و704 حالات نشطة، بينما تعافى 192 ألفًا و184 حالة، وتم تسجيل 3548 وفاة.