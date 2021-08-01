نشرة الصيد البحري المتوقعة (الأحد 1 أغسطس 2021)

نشرة الصيد البحري المتوقعة (الأحد 1 أغسطس 2021). (الإنترنت)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل سرت، وجيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج.

وحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، فيما خفيف الموج بوجه عام على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل سرت لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية..

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

• البحر خفيف الموج بوجه عام، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح بحرية بوجه عام على ساحل الخليج وبنغازي إلى غربية على ساحل الجبل الأخضر، وتكون شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–1.25) متر، يصل إلى (1.50) على أقصى الساحل الشرقي .

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

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