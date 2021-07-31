غوتيريس يعلق على فتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 02:37 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بفتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها، واصفًا ما حدث بأنه «تطور مهم طال انتظاره من الشعب الليبي».

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).. جدد غوتيريس دعوته إلى جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار  وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها 24 ديسمبر المقبل، مشيدًا  بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مراحلها المختلفة.

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ويوم الجمعة، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في بيان، فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، ابتداءً من الجمعة في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

فيما لاقى فتح الطريق الساحلي ترحيبًا من كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمشير خليفة حفتر، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والبعثة الأممية.

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