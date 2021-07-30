وزير الداخلية: فتح الطريق الساحلي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي

العميد خالد مازن متحدثا في احتفالية اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، الأربعاء 30 يونيو 2021. 0وزارة الداخلية)

أشاد وزير الداخلية خالد مازن، باستكمال فتح الطريق الساحلي وإزالة السواتر الترابية، مؤكدًا أنها «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي».

وقال الوزير في بيان اليوم، «نثمن عاليًا جهود رئيس الحكومة ولجنة (5+5)، في استكمال فتح الطريق الساحلي وإزالة السواتر الترابية»، مضيفًا «نعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي على أساسه تشكلت حكومة الوحدة الوطنية».

- لجنة «5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي ابتداءً من اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، صدر بيان عن لجنة «5+5»، أكد أن الطريق الساحلي فُتح اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، ويخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة.

وذكَّر البيان بما قررته اللجنة سابقًا فيما يخص منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتد حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعا الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة فيما يتعلق بحركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

فيما رحَّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، باستكمال فتح الطريق الساحلي، واعتبر أن الإعلان بمثابة «خطوة جديدة في البناء والتوحيد».