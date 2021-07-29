«النهر الصناعي»: استمرار فحص الأنابيب المتضررة بخط «تازربو- بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 10:18 مساء
تفقد مسارات خط مياه بنغازي- تازربو بمنظومة النهر الصناعي. (الجهاز)

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استمرار أعمال فحص الأنابيب المتضررة على مسار الخط الناقل «تازربو- بنغازي» بالقرب من مدينة أوجلة، وذلك لتقييم حجم الضرر.

ووقع تفجير بواسطة مخربين على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة- سهل الجفارة، فيما قامت الهندسة العسكرية بمسح منطقة العمل للتأكد من عدم وجود متفجرات.

-  النهر الصناعي: الاعتداء على إحدى الآبار العاملة بالحقل الجنوبي

-  تفجير المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة

وقال الجهاز الانفجار وقع «بالمحطة رقم 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل جفارة؛ بسبب قيام بعض الخارجين على القانون بزراعة ألغام متفجرة».

وتقع اعتداءات متكررة على منظومة النهر الصناعي، الأمر الذي جعل مسؤولي الجهاز يكررون مطالبتهم للجهات المعنية  بتوفير الأمان لخطوط نقل المياه، ومحاسبة المخالفين. 

تفقد مسارات خط مياه بنغازي- تازربو بمنظومة النهر الصناعي. (الجهاز)
تفقد مسارات خط مياه بنغازي- تازربو بمنظومة النهر الصناعي. (الجهاز)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى بنغازي
رياضة محلية
بالصور.. الأهلي بنغازي يصل مصراتة وسط استقبال حافل
رياضة محلية
جنوب أفريقيا تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي
عربى
وفاة آخر مدبري المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد غورباتشوف في 1991
دولى
قيس سعيد: سرقة 13.5 مليار دينار تونسي من المال العام
عربى
بالصور.. هدوء بشوارع طرابلس في ثاني أيام حظر التجول
ليبيا
الكويت تسجل طقس شديد الحرارة وصل لـ50 درجة مئوية.. ورقم قياسي في مؤشر الأحمال ...
عربى
اختتام مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
حارس المنتخب الوطني يدخل مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا
رياضة محلية
تونس تترقب خارطة طريق المرحلة المقبلة بعد إجراءات قيس سعيّد
عربى
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد المصراتي ضد أبوسليم في الدوري الممتاز
رياضة محلية
سجن موظف بالاستخبارات الأميركية سرّب معلومات عن برنامج اغتيالات بطائرات مسيرة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا