«النهر الصناعي»: استمرار فحص الأنابيب المتضررة بخط «تازربو- بنغازي»

تفقد مسارات خط مياه بنغازي- تازربو بمنظومة النهر الصناعي. (الجهاز)

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استمرار أعمال فحص الأنابيب المتضررة على مسار الخط الناقل «تازربو- بنغازي» بالقرب من مدينة أوجلة، وذلك لتقييم حجم الضرر.

ووقع تفجير بواسطة مخربين على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة- سهل الجفارة، فيما قامت الهندسة العسكرية بمسح منطقة العمل للتأكد من عدم وجود متفجرات.

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وقال الجهاز الانفجار وقع «بالمحطة رقم 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل جفارة؛ بسبب قيام بعض الخارجين على القانون بزراعة ألغام متفجرة».

وتقع اعتداءات متكررة على منظومة النهر الصناعي، الأمر الذي جعل مسؤولي الجهاز يكررون مطالبتهم للجهات المعنية بتوفير الأمان لخطوط نقل المياه، ومحاسبة المخالفين.

تفقد مسارات خط مياه بنغازي- تازربو بمنظومة النهر الصناعي. (الجهاز)

تفقد مسارات خط مياه بنغازي- تازربو بمنظومة النهر الصناعي. (الجهاز)