تفجير المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، عن قيام «خارجين على القانون» بتفجير المحطة رقم 353 بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة.

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إن الانفجار وقع «بالمحطة رقم 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل جفارة؛ بسبب قيام بعض الخارجين على القانون بزراعة ألغام متفجرة».

وأضافت بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن خط النقل الرئيسي لمياه النهر الصناعي المغذي للمدينة «تعرض لأعمال تخريبة تمثلت في تفجير إحدى محطات النقل الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف».

وأكدت البلدية أنها تواصلت على الفور مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي لاستعجالهم في معاينة الأضرار وتحديد نسبتها ومعالجتها في أسرع وقت لضمان وصول المياه إلى المدينة بشكل سريع باعتبار مياه النهر الصناعي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

كما قام المجلس البلدي مصراتة بمطالبة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتزويد البلدية بعدد من سيارات نقل المياه، لتعويض انقطاع المياه «بشكل كامل على المدينة صباح اليوم»، منوهة إلى أنها ستعلن عن عودة المياه فور انتهاء أعمال الصيانة بموقع الحادث.