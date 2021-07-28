«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 10:54 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية، على الساحل من الخليج الى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن هذه الرياح تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر وربع المتر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلا ربع ومتر ونصف المتر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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