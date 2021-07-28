أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 10:10 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة بشكل نسبي، خصوصا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة نهاية الأسبوع على غالبية المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية، والرياح شرقية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية فشمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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