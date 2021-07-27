بلدية سرت: نعمل على زيادة فحوصات «كورونا» إلى 100 مسحة يومية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 10:20 صباحا
اجتماع في بلدية سرت لبحث مجابهة فيروس كورونا، 26 يوليو 2021، (صفحة البلدية في فيسبوك)

تعهدت بلدية سرت بتقديم الدعم إلى مركز سرت للرصد والتقصي حتى تصل عمليات الفحص للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» عبر جهاز «PCR» إلى 100 مسحة يومية.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس البلدي والمسؤولين في قطاعات مختلفة؛ لبحث خطة مجابهة جائحة «كورونا»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

واتفق على اختيار مستوصف الرباط كمركز سرت لفلترة الحالات، تحت إشراف الخدمات الصحية سرت، على أن تكون السعة السريرة 15سريرًا، وتوسعة مركز سرت للعزل ليصل إلى 45 سريرًا، وسيدعم بكافة التجهيزات.

كما جرى التواصل مع النائب زايد هدية، الذي وعد بحل مشكلة مصنع الأكسجين، والتواصل مع وزير الصحة علي الزناتي بالخصوص، كما تعهد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، د. بدر الدين النجار بتوفير اللقاحات لسرت لتصل إلى ثمانية آلاف تطعيمة.

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