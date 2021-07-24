مفوضية الانتخابات: نسبة التسجيل في المنظومة تخطت 50%

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 03:39 مساء
رئيس المفوضية عماد السايح يعلن فتح سجل الناخبين لانتخابات 24 ديسمبر ، 4 يوليو 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات زيادة إقبال المواطنين في منظومة السجل الانتخابي، لتتخطى نسبة التسجيل 50%.

وحسب منشور للمفوضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد بلغ عدد المسجلين الجدد؛ بداية من 4 يوليو إلى 23 يوليو 90 ألفًا و473 مواطنًا، ليرتفع إجمالي المسجلين في المنظومة إلى مليونين و430 ألفًا و470 مواطنًا.

وتوفر المفوضية معلومات كاملة للمواطنين عن معايير تسجيل الناخبين ومراكز الانتخاب على موقع المفوضية، إضافة إلى إمكانية الاتصال المجاني بمركز الاتصال عبر رقم 1441. ومن المقرر إغلاق باب التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي في ٣١ يوليو الجاري.

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