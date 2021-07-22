أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في غالبية المناطق

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة على غالبية مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوا الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 28 و41 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتصل إلى 37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها -غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلي شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.