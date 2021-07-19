وزير الصحة يطالب بتضمين مخصصات مالية لمكافحة «كورونا» في الميزانية

الزناتي خلال اجتماعه مع مديري الإدارات بوزارة الصحة. الإثنين 19 أبريل 2021. (أرشيفية: وزارة الصحة)

دعا وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، مجلس النواب للإسراع في اعتماد الميزانية العامة، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بضرورة أن تتضمن مخصصات مالية لمواجهة فيروس «كورونا».

وقال الزناتي في تسجيل مصور، بثته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم نجد مبالغ لمكافحة كورونا ودعم مراكز العزل عندما راجعنا الميزانية»، مضيفًا: «ميزانية الصحة ينقصها الكثير».

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وناشد وزير الصحة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة «كورونا» عبر تقليل التنقل بين المدن في ليبيا إلا في الجانب الإنساني والظروف القصوى، ومنع التجمعات الاجتماعية والازدحام. وحث الوزير المواطنين على «التزام ارتداء الكمامات وغسل اليدين»، وضرورة «تقيد مقدمي الخدمات للجمهور في المخابز والأسواق والصيدليات بمنع الازدحام والالتزام بمسافة آمنة بين الأشخاص»، و«التعاون مع مقدمي الخدمات الصحية من أطباء وأطقم معاونة وتبجيلهم».

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 224 ألفًا و920 حالة، منها 37 ألفًا و568 نشطة، و184 ألفًا و53 متعافى، و3299 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

وحسب إحصائية مركز مكافحة الأمراض الصادرة الأحد، سجلت ليبيا 3425 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وأظهرت الإحصائية شفاء 617 حالة، ووفاة 18 مصابًا.